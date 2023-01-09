Кампания «Ноль – лучший градус для жизни» проходит в России

В России проходит кампания «Ноль – лучший градус для жизни», сообщает пресс-служба правительства республики. Организаторы акции напоминают, при осознании проблемы важно знать, куда обратиться за профессиональной помощью.

«Каждый человек должен знать и понимать, как на его организм влияет алкоголь, а для этого необходимо посетить Центр здоровья, где врачи подробно расскажут злоупотребляете ли вы, а также как снизить потребление алкоголя или отказаться от других вредных привычек. Также для бесплатного получения медпомощи при алкогольной зависимости можно обратиться в наркологический диспансер»,

- сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

Адреса Центров здоровья можно найти на официальном портале Минздрава России takzdorovo.ru. Кроме того, по телефону горячей линии 8-800-2000-200 можно получить рекомендации по здоровому образу жизни.