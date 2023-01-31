Петрозаводчане самостоятельно сдают родственников в новый вытрезвитель

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков подвел итоги работы вытрезвителя в Петрозаводске в январе 2023 года.

По словам чиновника, в этом месяце в медучреждении помощь получили 47 пациентов (39 мужчин и 8 женщин). Самому молодому мужчине, доставленному в вытрезвитель, был 21 год, самому старшему - 70 лет. Среди женщин самой молодой оказалась 30-летняя, самой старшей - 44-летняя петрозаводчанка.

Среди пациентов 30 человек были доставлены в вытрезвитель сотрудниками полиции. Еще 17 человек привезли в стационар родственники.

В большинстве случаев горожане находились в вытрезвителе от трех до десяти часов. // Фото со страницы Михаила Охлопкова / vk.com