Лучше, чем в магазине. Жители Пряжи не выкидывают ненужные вещи

Текст и фото: Алина Гапеева

Богатый гардероб

Сын вырос, и ему срочно потребовались кроссовки. Мальчику хочется модные, красивые… Где взять такие, да еще чтобы было ненакладно для семейного бюджета? Многодетная мама Светлана Велишаева из Пряжи давно знает ответ на этот вопрос: в обменно-вещевом пункте Комплексного центра социального обслуживания населения по Пряжинскому району. Она не раз убеждалась в том, что здесь прекрасный ассортимент действительно хороших вещей, почти как магазине. Но разница с универмагами заключается в том, что «обновки» здесь может приобрести почти каждый нуждающийся совершенно бесплатно.

Светлана, как и многие другие пряжинцы, приходит в пункт выдачи срочной помощи за одеждой и обувью для всей семьи. Яснее ясного, что такая помощь служит заметным подспорьем семейному бюджету.

В небольшом здании с вывеской «Обменно-вещевой пункт» посетителей хватает, и с пустыми руками отсюда никто не уходит. На полочках аккуратно разложена одежда и обувь для всех возрастов, посуда, детские игрушки. На видном месте висит модное платье из люрекса — мечта многих модниц. Все эти вещи предназначены для тех, кто особенно нуждается в социальной поддержке (члены многодетных семей, пожилые люди, инвалиды, малообеспеченные граждане...). Пополняют обменно-вещевой пункт предметами гардероба сами жители Пряжинского района. Например, выросли детишки из одежды или залежалась в шкафу иная хорошая вещь – ее несут тем, кому она еще прослужит, – не выбрасывать же!

Принесенные пакеты с одеждой работник сортирует, а затем отправляет на тепловую обработку. Только после дезинфекции они будут доступны для получателей услуг.

— Лет десять – пятнадцать назад к нам люди приносили искусственные шубы, пальто с меховыми воротниками и шапки-ушанки — все то, в чем когда-то модничали граждане Советского Союза. Гардероб современных людей заметно изменился: одежда стала яркая, легкая и удобная, — говорит Елена Ивановна Ерофеева, «хозяйка» обменно – вещевого пункта. Она несколько лет работает здесь, помогает людям выбрать одежду, обувь и другие предметы первой необходимости. Сколько вещей прошло через ее руки – не сосчитать. Впрочем, не измерить и количество слов благодарности, полученных от пряжинцев, – их тысячи.

По высшему разряду

— Здесь иногда можно одеться лучше, чем в магазине. Тут найдется и брендовая обувь, и фирменные костюмы, и свитеры ручной вязки. А еще отмечу, что обслуживание в вещевом пункте не хуже, чем в фешенебельном бутике: к каждому посетителю – особый подход, — рассказывает Светлана Велишаева, пока ее сын примеряет кроссовки.

И действительно, Елена Ивановна с каждым визитером работает индивидуально. Одним необходимо подобрать обувь пошире, другим детскую одежду, кому-то нужна посуда, а кто-то пришел за кроваткой для новорожденного...

Найдется все!

"Но особо хочу заметить, что у нас можно взять напрокат средства технической реабилитации: трости опорные, костыли, ходунки, кресла-коляски и многие другие приспособления для инвалидов и граждан, нуждающихся в них на время расстройства здоровья. В учреждении «Комплексного центра социального обслуживания населения» есть общий по всей Карелии реестр таких средств. И если что-то вдруг отсутствует в Пряже, то можно найти в другом районе".

К сожалению, многие еще не знают о таких наших возможностях, — сетует Елена.

В этом месте слово «напрокат» следует понимать как «бесплатно». От человека требуются только паспортные данные для составления договора, по условию которого разрешается пользоваться техническими средствами реабилитации полгода даром.

Раздавшийся в эту минуту телефонный звонок стал подтверждением слов специалиста. Было слышно, как на том конце провода человек предупредил, что обязательно принесет трость к назначенному сроку. В ортопедическом инструменте теперь у него нет необходимости.

— Обычно таким видом услуг пользуются те граждане, которые не успели оформить инвалидность, но уже нуждается в техническом изделии. У нас появилась возможность им помогать, — пояснила женщина.

Протянуть руку помощи

Я смотрела, как Елена Ивановна работает, как деликатно и внимательно общается с людьми, и мне захотелось написать о ней.

— Напишите лучше про нашу общую работу в сфере соцобслуживания населения. Наши сотрудники доставляют пожилым людям лекарства и продукты питания, стараются улучшить качество жизни тем, кто находится в домах временного пребывания и реабилитационных центрах, помогают решить насущные проблемы нуждающимся семьям... Ведь у нас работают только добрые, отзывчивые люди,— попросила Елена.

Действительно, без доброго сердца, терпения и душевного тепла в работе с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, не обойтись. Но этим качествам нельзя научиться. Иногда кроме материальной и физической помощи человеку необходимо всего-навсего доброе слово.

Елена Ивановна участвует в жизни получателей социальных услуг, внося в их будни позитив. К ней часто заглядывают посетители просто так.

Вот буквально на пару минут к ней зашли немного поболтать о том о сем супруги Анатолий Яковлевич и Любовь Ивановна Савины. Пенсионеры не один год отдали работе в социальной сфере и сейчас готовы помочь ближнему, искренне радуясь возможности сходить в аптеку за лекарствами, принести продукты для пожилой соседки.

— Соцработник – это навсегда, — уверили они меня.

Елена Ивановна Ерохина любит свою профессию и готова помогать по зову души и сердца.

Сама Елена считает, что ее работа самая обыкновенная — неброская и не относящаяся к ряду высокооплачиваемых. Главное ее достоинство — общение, искренние эмоции и слова благодарности людей. А это, согласитесь, ни за какие деньги не купишь!