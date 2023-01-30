Схема движения транспорта изменится на Голиковке

В феврале в Петрозаводске изменится схема движения транспорта на Голиковке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Так, с 13 февраля будет закрыт проезд по Лососинской набережной от Стадионного моста до улицы Маршала Мерецкова. На участке от улицы Калинина до Стадионного моста будет организовано двустороннее движение.

Временные неудобства связаны с реконструкцией сетей теплоснабжения. Мэрия просит водителей заранее планировать пути объезда и руководствоваться дорожными знаками. // Фото: unsplash.com