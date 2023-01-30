Стартовала продажа билетов на самолеты из Петрозаводска в Минводы

Сегодня стартовала продажа билетов на самолеты между Петрозаводском и Минеральными Водами. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РК.

Рейсы будут выполняться авиапредприятием «Северсталь». Полеты начнутся со 2 апреля. Долететь до Минвод можно будет за четыре часа. На маршруте будут работать современные комфортабельные самолеты Sukhoi Superjet 100.

До мая самолеты по этому направлению будут летать раз в неделю, по воскресеньям. Отправление из Минвод в 10:30, прибытие в Петрозаводск в 14:30. Отправление из Петрозаводска в 15:30, прибытие в Минводы в 19:30. // Фото «Петрозаводск говорит»