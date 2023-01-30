Автовокзал могут построить в Костомукше

В Костомукше обсуждают идею строительства в городе автовокзала. Эту тему поднял на своей странице в соцсети глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов.

По словам чиновника, вопрос о необходимости строительства в городе автовокзала назрел давно. Это касается, в том числе, и безопасности пассажирских перевозок, а также антитеррористической защищенности.

Новгородов рассказал, что обсуждал этот вопрос с Минтрансом РК, и предложил построить здание автовокзала рядом с железнодорожным вокзалом, организовав тем самым транспортно-пересадочный узел.

Глава муниципалитета предложил жителям Костомукши обсудить эту тему и высказать свое мнение о необходимости автовокзала в городе. // Фото: unsplash.com