20 июня 2021, 14:04
Петрозаводчане продолжают попадать в «битумные ловушки»
Прохожие выкладывают в соцсеть фотографии испорченной обуви после прогулок по центру столицы Карелии
Петрозаводчане продолжают делиться в соцсети фотографиями испорченной битумом обуви.
Прохожие наступают на отверстия от кернов, которые, видимо, замазаны битумом. Итог – заляпанная черной жижей обувь и испорченное настроение.
Свежая порция фотографий испорченных прогулок появилась в паблике «Горожанин» 17 июня. Один человек выложил снимок розового кроссовка, пятка которого оказалась в черной массе. Согласно подписи, прохожий вступил в «липучку» на улице Гоголя, 30.
19 июня девушка в белых туфельках угодила в «битумную ловушку» на улице Антикайнена.
Недавно «Петрозаводск говорит» рассказывал историю горожанки, испортившей обувь недалеко от Центрального рынка.