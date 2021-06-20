Петрозаводчане продолжают попадать в «битумные ловушки»

Петрозаводчане продолжают делиться в соцсети фотографиями испорченной битумом обуви.

Прохожие наступают на отверстия от кернов, которые, видимо, замазаны битумом. Итог – заляпанная черной жижей обувь и испорченное настроение.

Свежая порция фотографий испорченных прогулок появилась в паблике «Горожанин» 17 июня. Один человек выложил снимок розового кроссовка, пятка которого оказалась в черной массе. Согласно подписи, прохожий вступил в «липучку» на улице Гоголя, 30.

19 июня девушка в белых туфельках угодила в «битумную ловушку» на улице Антикайнена.

Недавно «Петрозаводск говорит» рассказывал историю горожанки, испортившей обувь недалеко от Центрального рынка.