Петрозаводчане пожаловались на оставшийся после аварии на сетях провал

Петрозаводских автомобилистов предупреждают о скрытой на дороге опасности.

На пересечении улиц Сыктывкарская-Пархоменко, где осенью прошлого года произошла коммунальная авария и образовался провал, просел грунт, показались неровные края разрушенного асфальта.

«Перекресток Сыктывкарской и Пархоменко. Зимой разрыли и забыли, грунт просел, ограждения нет. Внимательнее товарищи»,

- предупреждает горожанин в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Такие землекаменные волны на месте провала представляют не столько неудобство для самих водителей, сколько опасность в том числе и для пешеходов. Камни могут отскочить из-под колес и стать неприятным сюрпризом как для проходящего мимо человека, так и для проезжающего поблизости авто.

Впрочем, это не единственный проблемный в Петрозаводске участок. Еще один расположен прямо на центральном проспекте, недалеко от ПетрГУ и также заполнен щебнем. В прошлом году в этом месте после аварии на сетях просел асфальт. (фото vk.com, скриншот)