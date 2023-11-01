Петрозаводчане помогли мошенникам за один день стать миллионерами

Пятеро жителей Петрозаводска за понедельник стали жертвами дистанционных жуликов. Злоумышленники использовали разные схемы, чтобы заполучить деньги. Полиция проводит проверки.

55-летний потерпевший продавал в Интернете мотобуксировщик. Покупателю он назвал реквизиты своей банковской карты и код из смс, после чего лишился 50 тысяч рублей. 21-летний горожанин думал, что переводит деньги брату, но страничку его родственника взломали мошенники.

Трое потерпевших попали на уловку со звонком из банка. 59-летнего жителя столицы Карелии отправили брать кредиты, в итоге он перевел незнакомцам 1 950 000 рублей. 69-летнюю женщину убедили в подозрительных операциях и заставили перевести 273 тысяч на неизвестный счет. По такой же схеме была обманута 57-летняя женщина, но у нее списали 19 тысяч. // фото freepik.com