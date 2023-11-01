01 ноября 2023, 11:54
Происшествия

Петрозаводчане помогли мошенникам за один день стать миллионерами

Жулики использовали старые схемы обмана, чтобы заполучить деньги доверчивых людей

Пятеро жителей Петрозаводска за понедельник стали жертвами дистанционных жуликов. Злоумышленники использовали разные схемы, чтобы заполучить деньги. Полиция проводит проверки.

55-летний потерпевший продавал в Интернете мотобуксировщик. Покупателю он назвал реквизиты своей банковской карты и код из смс, после чего лишился 50 тысяч рублей. 21-летний горожанин думал, что переводит деньги брату, но страничку его родственника взломали мошенники.

Трое потерпевших попали на уловку со звонком из банка. 59-летнего жителя столицы Карелии отправили брать кредиты, в итоге он перевел незнакомцам 1 950 000 рублей. 69-летнюю женщину убедили в подозрительных операциях и заставили перевести 273 тысяч на неизвестный счет. По такой же схеме была обманута 57-летняя женщина, но у нее списали 19 тысяч. // фото freepik.com

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