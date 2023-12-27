Петрозаводчане оказались «замурованы» в доме в центре города

Петрозаводчане оказались «замурованы» в своем доме в центре города. Все из-за наледи на крыльце и двери, которую с трудом могут открыть немощные старики или дети.

О трудностях, с которыми сталкиваются жильцы третьего подъезда дома №7 по улице Титова, нашей редакции рассказала читательница.

«Вот так с риском для жизни обеспечен вход и выход из подъезда для жильцов, где живут инвалиды, дети войны, пенсионеры. На какой-то деревяшке наледь, никогда не посыпается песком или камешками, никаких противогололедных мер»,

- посетовала петрозаводчанка.

Горожане рискуют здоровьем и жизнью, когда ходят через такой выход. Со слов горожанки, доводчик на входных дверях такой, что не под силу открыть ребенку или слабому человеку без посторонней помощи.

«Вот так и живем, чем хуже, тем лучше», - сетует женщина. // фото читательницы «Петрозаводск говорит»