Петрозаводчане не могут дождаться восстановления разломанного асфальта

Новый асфальт в районе пересечения улиц Мелентьевой и Ведлозерской в карельской столице разломали, яму засыпали гравием, поставили предупреждающее ограждение с подписью водоканала и оставили.

Горожане теперь гадают, как им зимой ездить в этом месте, если яму не закатают в асфальт.

«Водоканал, как обычно. Почему так всегда, новый асфальт и вы его ломаете и бросаете яму. Новый асфальт на пересечении ул. Мелентьевой и ул. Ведлозерской. Разнесли, поставили деревяшку, что проезд затруднен и бросили», - пишут в сообществе «Подслушано в Птз».