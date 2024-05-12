Петрозаводчане годами не могут добиться проведения капремонта

Текст, фото: Антонина Кябелева

С реализацией программы капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) в Карелии не заладилось с самого начала. Деятельность фонда капитального ремонта Карелии прошла многие стадии. В настоящий момент, когда наконец-то фонд перешел к активным действиям, выясняется, что не хватает денег. Одновременно гражданам абсолютно не понятно, как формируются краткосрочные программы капремонта, почему туда попадают одни дома и «выпадают» другие.

Дошло до того, что петрозаводчанка Дарья Каликина, которая является председателем совета дома по улице Анохина, 8, обратилась в суд, чтобы заставить фонд выполнить свои обязательства.

Но сначала коротко напомним, как мы дошли до жизни такой. Долгое время фонд капремонта Карелии никак не мог «раскачаться», а там, где ремонт все же проходил, граждане возмущались его качеством.

В 2017-2019 годах краткосрочная программа капремонта была выполнена меньше, чем на 10 процентов. За три года удалось отремонтировать по всей республике порядка 90 домов.

В 2020 году фонд обещал завершить комплексный ремонт в 30 (МКД). В 2021 году было отремонтировано 38 домов.

Параллельно на счетах фонда бесполезным грузом копились огромные суммы, которые постепенно подъедала инфляция. На 1 января 2022 года на счетах фонда образовалось более 1 миллиарда рублей, что стало своеобразным рекордом.

В январе 2022 году в фонде капитального ремонта в очередной раз сменился директор. Руководителем был назначен Александр Евстифеев. Казалось, что фонд пошел на поправку. Во всяком случае, и нареканий на качество проведенного ремонта стало значительно меньше, и работы по приведению домов в нормальное состояние заметно активизировались. На этом фоне и сами граждане стали более активно ратовать за быстрейшее проведение их домов в нормальное состояние.

Но уже в 2023 году наметились финансовые проблемы. Во всяком случае, Евстифеев, убеждая в необходимости повышения размера взноса на капремонт, предупреждал, что к концу 2023 года накопленные ранее запасы могут растаять.

По его словам, уже в марте 2023 года из-за недостатка средств в резерве находилось 260 МКД.

Размер платы за капремонт серьезно повышали и в 2023 году, и в 2024 году. В 2023 году плата повысилась сразу на 11,7%, а в 2024 году — на 11,6%. Но, похоже, это не помогло выправить ситуацию, и реализация программы капремонта в Карелии по-прежнему идет весьма туго. Хотя министр строительства РК Виктор Россыпнов и уверяет, что фонд «финансово стабилен», а в 2024 году будет восстановлено 55 домов.

Многих смущает то, что до сих пор нет ясности по домам, которые должны были отремонтировать в 2021-2023 годах. Граждане не могут понять, когда же дойдет очередь до их жилья, и как формируется так называемый резервный список, в который в Петрозаводске, по неофициальным данным, находятся порядка 60 домов. Россыпнов пытался объяснить, что сначала восстанавливают дома с большим износом. Но, так как уровень износа по открытым источникам невозможно проверить, то в данном случае остается верить на слово. Хотя сравнение однотипных домов вызывает серьезные сомнения в том, что уровень износа играет принципиальное значение.

Жильцы дома по улице Луначарского, 5 ждут капитального ремонта уже несколько лет. Дом был построен в 1954 году. Его должны были отремонтировать по программе капремонта в 2023 году. В июне 2023 году была готова и оплачена проектно-сметная документация. За подготовку документации фонд оплатил около 600 тысяч рублей. На этом процесс застопорился. Капремонт в прошлом году так и не начался.

На 2024 год тоже не много надежд. Как рассказали граждане, на общем собрании их предупредили, что дом попал в некий резервный список, и к капремонту в 2024 году приступят только в том случае, если появятся дополнительные средства. На основании каких распоряжений дом очутился в резерве, гражданам не объяснили. К тому же собственникам жилья посоветовали для ускорения процесса самостоятельно установить для дома более высокий размер платы за капремонт.

Было предложено поднять его с нынешних 12,5 рубля за квадратных метр до 22,5 рубля, то есть на 80%.

В этом случае в течение пяти лет граждане могли бы расплатиться за ремонт только крыши. Остальные запланированные работы обещали сделать по мере накопления средств. Никаких гарантий того, что с повышением размера платы за капремонт процесс сдвинется с мертвой точки, собственники жилья не получили. В общем, плату они могут повысить, но как это повлияет на начало строительных работ, никто сказать не может. К тому же не понятно, почему одни дома ремонтируют при отсутствии необходимой суммы, а в других отказываются проводить капремонт.

Аналогичный дом на улице Коммунистов, 3 тоже 1954 года постройки. Он попал в краткосрочную программу капитального ремонта на 2022 год. К апрелю 2022 года было завершено техническое обследование здания и готова проектная документация. В общей сложности на эти цели было истрачено 308 миллионов рублей.

Заметим, за год стоимость работ по техническому обследованию и разработке проектной документации по однотипным домам выросла в два раза! Списки запланированных работ, предусмотренных и на Луначарского, 5, и на Коммунистов, 3, абсолютно идентичны.

В 2022 году дом на Коммунистов, 3 так и не отремонтировали. Он вновь появляется в краткосрочной программе капремонта на 2024 год. Конечно, странно, что дом, расположенный по одному и тому же адресу, «гуляет» даже по уточненной краткосрочной программе капремонта, перепрыгивая через целый год. Но это не единственная странность.

Если проанализировать дома в Петрозаводске, которые попали в краткосрочную программу на 2024 год, то получается следующая картина.

Из 34 домов 4 дома должны были отремонтировать в 2019 году, 2 — в 2020 году, 9 — в 2021 году, 8 — в 2022 году, 3 — в 2023 году, 8 — в 2024 году.

При этом я сильно сомневаюсь, что износ дома по улице Лизы Чайкиной, 8, который был построен в 1974 году и был включен в краткосрочную программу на 2024 год, выше, чем износ дома по улице Луначарского, 5, который на 20 лет старше и, тем не менее, попал в загадочный резерв. Судя от данным фонда, по дому на Лизы Чайкиной, 8 даже проектная документация еще не готова.

Полное непонимание со стороны собственников жилья, когда же капитальный ремонт доберется до их дома, усугубляется настойчивыми предложениями со стороны фонда добровольно принять решение об увеличении платы за капитальный ремонт. Такие предложения в последнее время поступают собственникам жилья, чьи дома либо попали в резервный список, либо «болтаются» без конкретной привязки к дате ремонта. К примеру, повысить плату предложили собственникам жилья в доме на улице Максима Горького, 26, который тоже попал в резерв под номером 52. Очевидно, что в ситуации полной неопределенности, граждане на подобные предложения откликаются крайне неохотно.

Председатель совета дома, расположенного на улице Анохина, 8, видимо, устала вести бессмысленную переписку с фондом и обратилась в суд. В своем исковом заявлении Дарья Каликина указывает, что дом на Анохина, 8, согласно программе капремонта, должен быть отремонтирован в 2022 году. Необходимая документация была разработана к весне 2023 года.

Но в конце 2023 года из фонда пришло письмо, что дом на Анохина, 8 попал в резервный план капремонта на 2024 год. Это означает, что ремонт начнется только при условии экономии средств при ремонте других домов. К тому же в фонде отказались ремонтировать фасад дома за счет средств фонда, так как здание отнесено к объектам культурного наследия. Каликина намерена доказать в суде, что так как законодательство не содержит ограничений по проведению капремонта в зданиях, которые отнесены к объектам культурного наследия, то подобный отказ незаконен. Она также настаивает на незаконности решения о включении дома в резервный список на 2024 год и требует начать работы в этом году.

Есть еще интересный нюанс. На первом судебном заседании, рассказала Каликина, фонд представил отзыв, из которого следует, что на капитальный ремонт просто нет денег.

Согласно представленному в суд документу, на 1 марта 2023 года на счету регоператора по многоквартирным домам Петрозаводска с учетом ранее выполненных работ есть задолженность в сумме 285 миллионов рублей.

Правда, не понятно: фонд просто не успел оплатить эти работы, или деньги вообще кончились, и фонд ушел в глубокий минус. Возможно, более подробную информацию представители фонда представят на следующем судебном заседании.

А пока первые выводы. С программой фонда капитального ремонта происходит «лихорадка». Логики в перебрасывании домов из одной части программы в другую лично мне найти не удалось. Дома с готовым проектом выбрасывают из программы, а более современные здания в него включают. Слишком серьезно изменилась стоимость работ, что тоже вызывает вопросы. Согласитесь, трудно объяснить, почему проектные работы по схожим домам за год подскочили в цене в два раза.

Одновременно граждане утратили всякое понимание, что будет с их домом, и когда ждать ремонта. Не известно, что за резервный список появился в фонде, на каких принципах он был сформирован, и где с ним можно ознакомиться.

Мы направили в фонд капремонта соответствующий запрос и будем внимательно следить за развитием ситуации.