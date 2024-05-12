Уборку города обсудят на планерке в Администрации Петрозаводска

Весеннюю уборку города обсудят на планерном совещании в Администрации Петрозаводска. С докладом перед жителями выступит председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Борис Лоскутов.

Совещание начнется 13 мая в 10.00. Будет вестись прямая трансляция мероприятия.

Напомним, согласно регламенту, на планерное совещание отведен один час. Регистрация присутствующих и запись спикеров проводится перед началом мероприятия. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, ставятся на контроль и, в случае необходимости, выносятся на обсуждение на следующие совещания. Присутствующие на планерке лица могут предоставлять справки и информацию по темам обсуждения, задавать соответствующие вопросы докладчикам и содокладчикам. Администрация Петрозаводска просит горожан не опаздывать. Лица, пришедшие после начала открытого планерного совещания, допущены не будут.