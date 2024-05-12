SuperJob: Популярность китайского языка в России растет

Сервис SuperJob представил своей новое исследование об отношении россиян к китайскому языку. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие 1600 родителей школьников из всех округов страны.

Сегодня 1 из 4 родителей школьников — за то, чтобы сделать китайский язык обязательным для изучения в средних учебных заведениях. 14% родителей полагают, что из перечня обязательных школьных предметов нужно исключить английский язык. Причем за 2 года сторонников китайского стало больше на 6 процентов, а число противников английского выросло на 5 процентов.

Впрочем, большинство по-прежнему против отказа от преподавания английского языка в школах («Знание языков расширяет кругозор») и введения в перечень обязательных предметов китайского («Он очень сложный. Только по желанию»). // Фото: Freepik