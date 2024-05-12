Роспотребнадзор: Можно ли вернуть деньги за непонравившуюся стрижку?

«Плохая» стрижка или окраска могут испортить настроение не только клиенту, но и мастеру, и даже владельцу парикмахерской - если недовольный клиент потребует вернуть деньги, а затем пойдет в суд, отмечает Роспотребнадзор. В делах подобной категории суд может встать на сторону клиента.

Вот конкретный случай. Даме в парикмахерской сделали неудачную, по ее мнению, стрижку. Вопреки ожиданиям истицы, волосы были острижены слишком коротко, а излишняя филировка волос привела к утрате их густоты. Она обратилась в суд.

Суд, рассмотрев иск, согласился с тем, что парикмахерская услуга оказана некачественно, поэтому «эстетический вид результата стрижки» не соответствовал ожиданиям клиентки. С другой стороны, отметил суд, истец не доказала, что некачественная услуга повлияла на ее внешний вид либо отрицательно сказалась на ее профессии и роде занятий.

Поэтому, хотя клиентка оценила свои моральные страдания в миллион рублей, суд определил компенсацию морального вреда в сумме всего 2000 рублей.

В другом случае истец доказала несоответствие выбранного ею оттенка тому, который в итоге остался на волосах: получившийся оттенок волос не только темнее, чем тот, что просила истец, но он еще «уходит в зеленый». Районный суд оставил в силе решение мирового судьи о возврате стоимости окрашивания волос (12 500 руб.), выплате компенсации морального вреда (5000 руб.) и неустойки (5000 руб.).

Женщина обратилась в суд с иском о возврате стоимости услуги и выплате штрафа за некачественно проведенную услугу перманентного макияжа бровей и «теневой стрелки» с растушевкой глазного века. При этом суд оценил как доводы истца о том, что получилось «некрасиво» (после процедуры перманентного макияжа брови стали асимметричными, не соблюдена длина, толщина и яркость слоя, а стрелки являются неяркими), так и поведение ответчика, который заблокировал истца в мессенджере и не появлялся по месту оказания услуги, чтобы можно было провести коррекцию. Иск удовлетворен.

Однако в других случаях истцам не удалось убедить суд в своей правоте.

Например, областной суд счел, что истец не доказала ненадлежащее качество спорных услуг по окраске и укладке волос и отказал в иске. В мотивировочной части решения судья указал, что при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе потребитель должен заявить об этом исполнителю. Эти недостатки должны быть описаны в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку.

Между тем в рассматриваемом случае сразу после оказания услуг клиентка не возмущалась - претензии мастеру появились лишь после того, как истец вернулась с новой прической домой, и уже ее семье не понравился результат выполненных парикмахерских услуг.

Кроме того, суд обратил внимание на то, что истец самостоятельно выбрала цвет для мелирования из каталога. Хотя желаемого ею цвета «перламутровый блонд» не оказалось в наличии, клиент согласилась на другой цвет (с уверениями мастера, что эффект будет точно таким же, как при окрашивании в цвет «перламутровый блонд»). В суде представитель истца также пояснил, что после окрашивания волосы клиентки стали светлыми, выбранного цвета «блонд», просто без перламутрового оттенка.

Суд счел все это основанием для отказа в иске.

Интересно, что судятся с парикмахерами и мужчины. Например, в суд обратился гражданин, который указал в иске, что его голову «обчекрыжили». Оказывается, он предварительно показал парикмахеру фото собственной головы после предыдущей стрижки с указанием постричь его точно так же, однако мастер «не справился». Увидев на сайте-«отзовике» большое количество негативных отзывов о мастере, клиент решил обратиться в суд.

Однако суд обратил внимание, что истец сразу после оказания ему услуг принял их без замечаний, гарантия на стрижку установлена не была, следовательно, бремя доказать наличие недостатков услуги лежит именно на истце. Сама по себе стрижка «короче ожидаемого истцом результата» не является недостатком. В данном случае договор был заключен исходя из представленных фотографий, то есть по образцу, длина насадок перед началом стрижки истцом ответчику не сообщалась, истец был подстрижен исходя из субъективного визуального восприятия продемонстрированной истцом фотографии. Выполненная стрижка не содержит недостатков, что было подтверждено специалистом Роспотребнадзора.

Что касается фотографии сразу после спорной стрижки, то ее суд оценивать не стал, потому что истец не смог доказать время снимка.

Гораздо чаще споры о качестве парикмахерских услуг все же связаны не просто с несбывшимися эстетическими ожиданиями, но с реальным ущербом для волос и кожи головы.

Выпадение волос и шелушение кожи у клиентки после неудачной окраски «обошлось» парикмахерской в сумму более 60000 рублей. При этом суд обратил внимание, что перед окраской потребителю в нарушение установленных правил не провели биологическую пробу на чувствительность в соответствии с условиями применения и предупреждениями, указанными на этикетке или в инструкции к используемой парфюмерно-косметической продукции.

За неудачную биозавивку волос, вызвавшую алопецию и постожоговый дерматит, парикмахерская выплатит клиентке более 60000 рублей (убытки в виде лекарственных препаратов и стоимости медуслуг и компенсация морального вреда). Другая парикмахерская в аналогичной ситуации заплатит более 80000 рублей (здесь еще были взысканы расходы на юриста);

Более 80000 рублей заплатит мастер, который не смог правильно расплести собственноручно сделанные афрокудри и устроил на голове клиентки колтун (убытки по цене распутывания косичек другим мастером, компенсация морального вреда и штраф). // Фото: Freepik