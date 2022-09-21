21 сентября 2022, 07:12
Здоровый интерес

Петрозаводчанам предлагают сделать прививку против COVID-19 и гриппа

Минздрав напомнил о необходимости прививки для профилактики болезней

Минздрав региона напомнил о необходимости профилактики болезней. Вакцинация и ревакцинация от коронавирусной инфекции продолжаются в поликлиниках Петрозаводска.

Сделать прививку можно в поликлиниках, мобильном пункте в ТРК «Лотос Plaza» и в здравпункте ПетрГУ. В министерстве отмечают, что одновременно с прививкой от ковида можно сделать прививку от гриппа. Ранее в Карелии поступило 48 тысяч насадок на шприцы для назального способа введения вакцины «Спутник V».

Взять номерок можно в личном кабинете на портале Госуслуги, по короткому номеру 122 или в регистратуре. (фото unsplash.com, Mufid Majnun)

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