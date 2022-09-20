Заболеваемость COVID-19 и ОРВИ выросла в Карелии

Специалисты Роспотребнадзора отмечают рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Карелии.

За 37 неделю в регионе подтверждено 3125 случаев коронавируса. По сравнению с прошлой неделей отмечен рост на 37,7%. По информации на 19 сентября, в Карелии коронавирус лабораторно подтвержден у 150603 человек.

На прошлой неделе к врачам по поводу ОРВИ обратились 9691 человек, 4456 случаев зафиксирована в Петрозаводске. Уровень заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией среди совокупного населения выше эпидпорога в 2,6 раза. Самая высокая заболеваемость отмечена среди детей до 14 лет. Госпитализировано с диагнозом ОРВИ 47 человек.

«По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 99,2%», - сообщили в ведомстве.

За прошедшую неделю при мониторинге выделены риновирусы, вирусы парагриппа, сезонный коронавирус. Вирусы гриппа не обнаружены. (фото unsplash.com, Volodymyr Hryshchenko)