Петрозаводчанам предлагают сделать флюорографию на парковке

Пройти обследование грудной клетки можно будет на неделе возле гипермаркета «Лента» на Ленинградской улице в Петрозаводске. На парковке с 3 по 5 мая будет работать передвижной флюорографический комплекс республиканского противотуберкулезного диспансера.

Пройти исследование можно с 10:00 до 20:00, при себе необходимо иметь паспорт, сообщили сегодня в Минздраве Карелии.

Результаты флюорографии разместят в электронной медицинской карте в течение недели после завершения акции. // фото unsplash.com