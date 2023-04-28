Более 32 процентов клещей в Карелии заражено боррелиозом

Вирусом клещевого энцефалита заражено примерно 1,5 процента клещей в Карелии, а боррелиями – более 32 процентов. Такие данные приводит Карельский научный центр. Специалисты Института биологии КарНЦ РАН в течение двух сезонов работали на приемке клещей от населения, чтобы определить их видовой состав и оценить зараженность возбудителями особо опасных инфекций.



Всего в мире насчитывается около 700 видов иксодовых клещей, шесть обитает в Карелии. Два вида – таежный и европейский лесной клещ – нападают на человека и переносят возбудителей. Пик активности первых приходится на май-июнь, вторых – на август.

"Протокол исследования Центра гигиены и эпидемиологии не предполагает определения вида поступившего клеща. Чтобы заняться этим вопросом, нам пришлось внедриться в процесс. Прием клещей зачастую представляет собой непрерывный поток, который нельзя останавливать или тормозить, потому что людям важно получить результат анализа на инфекцию как можно быстрее. В результате все клещи проходили через нас: мы быстро под бинокуляром определяли вид, пол и фазу развития клеща и отдавали его дальше в анализ", – рассказал заведующий лабораторией паразитологии растений и животных ИБ КарНЦ РАН Сергей Бугмырин.



В итоге ученым удалось исследовать порядка двух с половиной тысяч клещей из шести с половиной тысяч, поступивших за два года в Центр гигиены и эпидемиологии. Эта выборка позволила сделать выводы о видовом составе и зараженности клещей особо опасными инфекциями.

Чаще всего случаи нападения таежного клеща на человека регистрировались в центральных районах – Прионежском, Кондопожском и Пряжинском. Находки в северных районах были единичными. Например, Лоухский и Кемский районы считаются относительно благополучными: если оттуда и поступают сообщения о клещах, то, скорее всего, речь идет о завозных экземплярах. Во всех районах южнее складываются условия, достаточные для существования локальной популяции клещей.

Встречаемость вируса клещевого энцефалита в таежных клещах составила 1.5%. У лесного европейского клеща за два года исследований вирус обнаружен не был. Зараженность таежного клеща боррелиями комплекса составила 32.5%, лесного европейского – 16.3%.

"Отправляясь в грядущие выходные на природу, не забывайте о мерах безопасности!", напоминают сотрудники Карельского научного центра. // Фото: КарНЦ РАН.