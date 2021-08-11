Петрозаводчанам напомнили об особом противопожарном режиме

Жителям и гостям Петрозаводска напомнили о том, что в городе действует особый противопожарный режим. Сообщение появилось на сайте городской администрации.

В лесопарковых зонах и на землях общего пользования столицы Карелии запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, использовать открытый огонь для приготовления пищи, складировать горючие материалы, нарушать другие правила пожарной безопасности.

Жителям частных домов и владельцам земельных участков на своих территориях также необходимо соблюдать правила безопасности. Использовать открытый огонь можно только в специально оборудованных для этого местах. Расстояние до ближайшего сооружения (здания или хозпостройки) должно составлять не менее пяти метров. Запрещено разведение огня под кронами деревьев.

Особый режим действует в карельской столице до принятия решения о его отмене. Фото pixabay.com/LAWJR