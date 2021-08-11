Новый автобусный маршрут начал работу в Карелии

С 11 августа в Карелии начались пассажирские перевозки по маршрутам Петрозаводск-Эссойла-Крошнозеро-Пряжа-Петрозаводск и Петрозаводск-Пряжа-Крошнозеро-Эссойла-Петрозаводск. Рейсы будут выполняться еженедельно по средам, сообщает официальный Интернет-портал республики.

На этих маршрутах будут работать автобусы малого класса «Газель Next». Перевозкой пассажиров займется государственное предприятие «Карелавтотранс».

Предусмотрены следующие промежуточные остановки для посадки и высадки пассажиров: Нижний Бесовец, Верхний Бесовец, Чална центр, Виданы, ст. Падозеро, Виллагора, Кутижма, разв. Кудама, Сямозеро, Алекка, Эссойла, Корза, Рубчойла, Нижняя Салма, разв. Мишинсельга, разв. Ершнаволок, Крошнозеро, разв. Каскеснаволок, Маньга, Новая Маньга, Пряжа АС, Матросы, Половина, Вилга центр. Фото gov.karelia.ru