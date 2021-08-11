Проектирование комплекса на 2000 коров в Толвуе близится к финалу

Глава Карелии Артур Парфенчиков и Председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович в рамках поездки по Медвежьегорскому району посетили совхоз "Толвуйский".

Как рассказал Министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов, государственное сельскохозяйственное предприятие развивается. Недавно был восстановлен коровник, где разместились 70 коров. Проект строительства высокотехнологичного животноводческого комплекса на 2000 дойных коров находится на финальной стадии. Его планируется реализовать совместно с компанией "Росагролизинг". Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации ожидается в октябре.

Заонежье мы рассматриваем как территорию, где очень хорошие условия для ведения сельского хозяйства. Акцент здесь сделан на молочном животноводстве. Сейчас мы развиваем совхоз Толвуйский, восстановили коровник. Конечно, очень много необходимо сделать, чтобы предприятие заработало на серьезном уровне, поэтому здесь запланировано строительство высокоэффективной роботизированной фермы. Это очень важно для развития Заонежья,

- отметил Артур Парфенчиков.

В перспективе поголовье стада в совхозе должно увеличится с нынешних 770 до более 2 тысяч коров. Кормовую базу предприятия планируется нарастить за счет присоединения сельскохозяйственных земель бывшего совхоза "Прогресс".

В рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" в Толвуе началось обустройство площадки под компактную жилищную застройку. В этом году земельные участки подрядчик оснастит инженерной инфраструктурой, а в 2022 году начнется возведение 12 индивидуальных домов. Общая стоимость строительства 44 млн рублей.

Спикер Законодательного Собрания Элиссан Шандалович отметил, что парламент особое внимание уделяет привлечению специалистов на село. В Карелии принят закон, благодаря которому работники сельского хозяйства, образования, здравоохранения и других сфер могут получить бесплатные земельные участки под строительство жилья.