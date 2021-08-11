ПетрГУ может получить дополнительные деньги на развитие

191 российский вуз подал заявки на участие в программе «Приоритет 2030». По итогам отбора не менее 100 из них получат гранты на развитие из федерального бюджета, сообщает сайт правительства РФ. В числе участников и Петрозаводский государственный университет.

Заявки поступили от вузов всех федеральных округов России. В топ-3 по их количеству вошли Центральный, Приволжский и Северо-Западный федеральные округа.

Цель программы – сформировать группу университетов, которые станут лидерами в создании технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу.

По итогам оценки заявок программы к 2030 году в России прогнозируется 70-процентный рост числа молодых ученых и более чем 60-процентный рост числа магистрантов. Таким образом, потенциал реализации представленных вузами программ очень высокий. И за счет широкого географического охвата программа поддержки высших учебных заведений будет способствовать гармоничному и сбалансированному развитию науки и университетов во всех регионах страны,

– отметил зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Следить за ходом программы «Приоритет 2030» и ее участниками можно на сайте проекта.