Мэрия провела рейд по магазинам в трех микрорайонах Петрозаводска

Мэрия Петрозаводска продолжает рейды по объектам торговли и сферы услуг. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сегодня специалисты мэрии обошли объекты, расположенные в центре города, а также на Зареке и Кукковке. Представителям магазинов напомнили о необходимости соблюдения антиковидных ограничительных мер. Инспекторы проверили соблюдение масочного режима и социальной дистанции, наличие зон для обработки рук и защитных экранов.

Напомним, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой контроль за организацией антиковидных мероприятий в Петрозаводске усилен. Рейды будут продолжены. Фото администрации Петрозаводска