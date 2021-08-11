Судебное решение по детсаду исполнили только через 7 лет

По периметру детского сада № 103 на Перевалке установлено ограждение, идут работы по установке семи теневых навесов.

Эти работы должны были пройти значительно раньше, так как это предписано решением суда семилетней давности, но средства в городском бюджете удалось изыскать только сейчас. Общая стоимость работ порядка 6 млн рублей, но в ходе конкурсных процедур произошла экономия - вырученные средства пойдут на замену оконных блоков садика.

Депутат Романов сказал, что этот детский садик находится у него на особом контроле: «Именно в этот детсад я ходил, когда мне было два года, вплоть до поступления в школу». (Видео)