11 августа 2021, 16:57
Судебное решение по детсаду исполнили только через 7 лет
Мэр Любарский и депутат Романов проинспектировали ход работ по благоустройству детского сада № 103 на Перевалке
По периметру детского сада № 103 на Перевалке установлено ограждение, идут работы по установке семи теневых навесов.
Эти работы должны были пройти значительно раньше, так как это предписано решением суда семилетней давности, но средства в городском бюджете удалось изыскать только сейчас. Общая стоимость работ порядка 6 млн рублей, но в ходе конкурсных процедур произошла экономия - вырученные средства пойдут на замену оконных блоков садика.
Депутат Романов сказал, что этот детский садик находится у него на особом контроле: «Именно в этот детсад я ходил, когда мне было два года, вплоть до поступления в школу». (Видео)