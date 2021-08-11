Новый участок трассы «Сортавала» построен на треть

Новый участок трассы «Сортавала», проходящий в обход деревень Маньга и Новая Маньга, готов более, чем на треть. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

Новая трасса частично проходит по действующей дороге, безопасный проезд на время работ здесь обеспечивается режимом реверсивного движения. Начатое год назад строительство должно завершиться в 2023 году.

Напомним, ранее на трассе «Сортавала» построены обходы населенных пунктов Крошнозеро, Щеккила, Кутчезеро. Возведение нового участка продолжает решение задачи по спрямлению и сокращению дороги и обеспечению безопасности дорожного движения за счет переноса основного транспортного потока за границы населенных пунктов. Фото источника