Петрозаводчанам напомнили, где можно сделать прививку от коронавируса

В Петрозаводске продолжается вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции, несмотря на снижение числа заболевших за неделю в Карелии. В администрации города назвали места, где можно сделать прививку. Пройти вакцинацию можно в поликлиниках, в мобильном пункте ТРК «Лотос Plaza», в здравпункте ПетрГУ.

Пункт вакцинации в торгово-развлекательном комплексе на Древлянке работает ежедневно с 13:00 до 19:00. Чтобы сделать прививку в здравпункте вуза на улице Герцена, 31-б, нужно предварительно записаться по телефону: 76-09-66. В региональном Минздраве также сообщили, что одновременно с прививкой от COVID-19 можно прививаться от гриппа.



Взять номерок можно в личном кабинете на портале gosusiugi.ru, по короткому номеру 122 или в регистратуре. (фото unsplash.com, Towfiqu barbhuiya)