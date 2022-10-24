Врач назвал несколько привычек для продления жизни

Чтобы сохранить здоровье на долги годы, нужно соблюдать некоторые правила. Это сбалансированное питание, здоровый сон, регулярная физическая активность (ходьба, езда на велосипеде, катание на роликовых коньках, активный отдых и игры), отказ от табака и алкоголя, а также снижением стресса, рассказал в беседе с агентством «Прайм» врач-терапевт, гастроэнтеролог Михаил Кобрянов.

По его мнению, аэробной физической активности умеренной интенсивности необходимо уделять от 150 до 300 минут в неделю. Ежедневно нужно употреблять фрукты, овощи, бобовые (чечевица, фасоль), орехи и цельные злаки.

Врач рекомендует меньше потреблять сахара, насыщенных жиров и трансжиров. По его словам, в идеале для обеспечения дополнительных преимуществ для здоровья, свободные сахара должны составлять менее 5% от общей потребляемой энергии. При этом жиры не должны превышать 30% от общей потребляемой энергии.

Кобрянов рекомендует отдавать предпочтение ненасыщенным жирам. Такие содержатся в рыбе, авокадо и орехах, подсолнечном, соевом, рапсовом и оливковом масле. Потребление насыщенных жиров, по его словам, следует уменьшить до менее 10%, а трансжиров и того меньше - до менее 1% от общей потребляемой энергии. Всем, кто заботится о здоровье, нужно есть и меньше соли. Также врач советует помнить о правильной гигиене труда и отсутствии перенапряжения и переутомления на работе.(фото unsplash.com, Juliane Liebermann)