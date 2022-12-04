Петрозаводчан просят помочь бездомным теплой одеждой

Социальный центр «Попечение» обратился к петрозаводчанам с просьбой.

4 декабря на акции, во время которой нуждающихся кормят горячи обедом, каждый бездомный просил помочь теплыми вещами.

Центр «Попечение» объявил сбор перчаток, рукавиц, носков, шапок. Также необходимы теплые свитера, брюки, обувь и куртки.

Зимние вещи с подписью «для бездомных» можно приносить с 10:00 до 13:00 на улицу Вольная, 1. // фото unsplash.com