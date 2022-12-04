04 декабря 2022, 15:59
Петрозаводчан просят помочь бездомным теплой одеждой
Теплую обувь, куртки, шапки и другие зимние вещи собирают для нуждающихся
Социальный центр «Попечение» обратился к петрозаводчанам с просьбой.
4 декабря на акции, во время которой нуждающихся кормят горячи обедом, каждый бездомный просил помочь теплыми вещами.
Центр «Попечение» объявил сбор перчаток, рукавиц, носков, шапок. Также необходимы теплые свитера, брюки, обувь и куртки.
Зимние вещи с подписью «для бездомных» можно приносить с 10:00 до 13:00 на улицу Вольная, 1. // фото unsplash.com