Петрозаводчан просят накормить бездомных блинами на Масленицу

Социальный центр «Попечение» устроит в это воскресенье, 1 марта, традиционную акцию «Солнце в ладонях». Бездомных во время обеда угостят блинами.

Жители карельской столицы могут присоединиться к акции и принести 1 марта с 9:30 до 13 часов блины на улицу Вольная, 1.

«Блины могут быть самые простые или с вареньем или...да с чем угодно, главное сделанные от всей души!»

- сообщает паблик центра.