26 февраля 2020, 20:13
Петрозаводчан просят накормить бездомных блинами на Масленицу
Жителей и гостей карельской столицы просят приносить блины 1 марта на улицу Вольная
Социальный центр «Попечение» устроит в это воскресенье, 1 марта, традиционную акцию «Солнце в ладонях». Бездомных во время обеда угостят блинами.
Жители карельской столицы могут присоединиться к акции и принести 1 марта с 9:30 до 13 часов блины на улицу Вольная, 1.
«Блины могут быть самые простые или с вареньем или...да с чем угодно, главное сделанные от всей души!»
- сообщает паблик центра.