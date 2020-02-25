Подъемную платформу устанавливают в доме для мальчика-инвалида

В селе Кончезеро устанавливают подъемник для ребенка на инвалидном кресле.

Жительница села обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Карелии с просьбой помочь приобрести и установить электроподъемник для сына. Мальчик передвигается на инвалидном кресле, поход в школу и прогулки на свежем воздухе стали для семьи испытанием.

Как сообщает паблик детского омбудсмена, работы по монтажу подъемной платформы ведутся в рамках проекта «Адресная социальная помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».

Фото: vk.com