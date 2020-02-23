Стелу с изображением Ленина в Петрозаводске демонтировали

В Петрозаводске демонтировали стелу «Петрозаводскмаша» с изображением Ленина. Об этом сообщил на своей странице в соцсети экс-депутат Законодательного собрания Карелии Александр Степанов:

«Мне сейчас фото прислали активисты из Соломенного, идет демонтаж стелы «Петрозаводскмаша имени В.И. Ленина» на кольце. Если это решение мэрии, то интересно, господа Мирошник и Боднарчук действуют в рамках какого-то секретного закона о декоммунизации?».

Стела с изображением Ленина, посвященная заводу «Петрозаводскбуммаш» имени Ленина, была открыта в 1970-х годах. Установлена на перекрестке улицы Зайцева, Заводской улицы и Соломенского шоссе.

Получить какие-либо официальные комментарии нам пока не удалось. Но, возможно, стелу демонтировали с целью реконструкции, которая проходит на заводе в преддверии юбилея. «Петрозаводскмаш», одно из крупнейших машиностроительных предприятий России и стран СНГ, основан в 1960 году и в этом году отметит 60-летие.

Фото со страницы Александра Степанова