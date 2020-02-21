21 февраля 2020, 15:40
Сбежавшего из Подмосковья сержанта нашли у возлюбленной в Карелии
Служивший в Балашихе молодой человек, возможно, хотел сделать подарок подруге на 14 февраля
Самовольно покинувшего воинскую часть в подмосковной Балашихе молодого человека нашли в Карелии. Об этом сообщает паблик «Кемь iNFO». Сержанта, уроженца Иркутской области, искали с 12 февраля. Вычислить беглеца смогли по активности его банковской карты. В Петрозаводске было зафиксировано списание денег по карте.
Военнослужащего задержали в Кеми, где он прогуливался с 17-летней местной жительницей. Предположительно, молодой романтик хотел сделать сюрприз девушке на 14 февраля.
Возможно, ему грозит выговор.