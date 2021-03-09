Петрозаводчан призвали поделиться теплыми вещами с нуждающимися

Очередная акция по сбору одежды «Добрый шкаф» пройдет 18 марта в столице Карелии. Жители Петрозаводска смогут поделиться обувью, одеждой, теплыми вещами, постельным бельем, школьно-письменными принадлежностями и товарами первой необходимости с людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

«Возможно, в вашем доме найдутся вещи для детей и взрослых в хорошем состоянии, которые уже не требуются, но будут так необходимы нуждающимся, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (кражи, пожары и т.д.), малообеспеченным гражданам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вынужденным переселенцам, а также лицам без определенного места жительства»,

- говорится в сообщении комплексного центра социального обслуживания населения Карелии.

При этом вещи должны быть чистыми, не требовать ремонта. Организаторы акции отмечают, что сейчас особенно нужны верхняя одежда и теплая обувь.

Принести вещи можно будет 18 марта с 13 до 19. На улице Древлянка, 16 (у ТЦ «Ягуар»), будет стоять «Газель». (фото molnet.ru)