30 граммов хлеба. Воспитанников детских садов стали меньше кормить

В ряде детских садов карельской столицы воспитанников стали меньше кормить. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» рассказала нянечка, работающая в одном из дошкольных учреждений. По ее словам, изменения стали заметны с начала марта: резко изменилось количество выдаваемой пищи.

– Раньше давали половину пачки масла на группу, теперь треть. И хлеба, и булки меньше стало. Я раньше в тарелку две поварешки супа наливала, а теперь одну. Дети просят добавки, а добавки-то и нет, – рассказала женщина.

Я спросила, почему такие порции стали маленькие. Повара ответили, что количество продуктов урезали.

Журналист «ПТЗ говорит» начал проверять эту информацию через родителей дошкольников и работников образовательных учреждений. Точного подтверждения поначалу не было, однако затем получаемые сведения стали складываться в общую картину.

– Воспитательница сказал, что «перераспределились калории». Что это означает, непонятно. Вроде стало больше яиц, но меньше мяса. Есть недовольные родители. Был скандал, связанный с тем, что одна из родительниц выложила меню группы в открытый доступ; ее вызывали «на ковер» к заведующей, – сообщила петрозаводчанка, которая водит в детский сад двух дочерей.

Спустя несколько дней женщина отметила, что дети стали приходить домой голодными, и не только у нее, но и у знакомых.

– По моим детям это не так заметно. Но вот у подруги сын всегда плохо ел, а сейчас сам просит ужин после садика,

– сообщила наша собеседница.

Еще одна женщина, работающая в детском саду, рассказала, что правила выдачи пищи ужесточились, так что добавки просить бессмысленно.

– Сейчас если в группе 20 детей, то и принесут 20 кусочков хлеба. А ведь есть дети, которые из-за этого страдают, потому что не все семьи благополучные, и некоторые воспитанники сильно зависят от того, как их кормят в садике.

Вразнобой

Корреспондент портала «Петрозаводск говорит» изучил меню, которые каждый день вывешивают в группах детских садов. Результаты если не шокировали, то как минимум сильно удивили. Оказывается, в разных учреждениях детей кормят абсолютно по-разному.

Так, вес порции каши, выдаваемой на завтрак, варьируется от 150 до 200 граммов. Причем дети, которым эту кашу дают, примерно одного возраста – им 4-5 лет, то есть потребность в еде у них одинакова. Обедом тоже кормят по-разному: например, 165 граммов тушеного с мясом картофеля против 210 граммов того же картофеля с куриной котлетой.

Запеканка, которой детей угощают на ужин, в одном саду весит 160 граммов, в другом – 110-120 граммов. В нагрузку, правда, дают 20-граммовую булочку – легкий способ «добить» необходимое количество калорий за счет быстрых и отнюдь не полезных углеводов. Даже вес хлеба различается: где-то кусочек весит 50 граммов, где-то – 40 или 30 граммов.

С калориями, к слову, в меню творятся какие-то чудеса. Сто граммов сока в одном учреждении оценивают в 46 килокалорий, в другом – аж в 90 килокалорий, что уже попахивает фантазерством. Впрочем, возможно, составитель меню просто допустили опечатку. Но вот уже в другом детском саду сто граммов кефира имеет питательную ценность либо 55, либо 60 килокалорий, а десять граммов печенья дают детскому организму то 38, то 76 килокалорий.

Зато в некоторых детских садах такой неразберихи не наблюдается: там составители просто не указывают в меню ни вес, ни калорийность блюд. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь.

Новые нормы про прежней цене

Мы попытались узнать, что происходит в детских садах, расположенных в районах Карелии. Судя по меню, которое нам прислали из Медвежьегорска, там детей кормят хорошо. Директора двух поселковых детсадов, расположенных на севере и юге республики, также говорят, что никаких изменений нет. Однако неизвестно, надолго ли это.

– Сейчас все по-прежнему, однако по новым санитарным правилам будет уменьшаться норма на одного ребенка. Нас об этом предупредили,

– сказала работница дошкольного учреждения в Кемском районе Карелии.

Родитель одного из петрозаводских дошкольников позвонил в Роспотребнадзор, чтобы понять, что происходит с питанием детей. Специалист отдела санитарного надзора сообщила, что вступили в действие «новые правила по детству». Очевидно, под них и подгоняют объемы питания в детских садах.

Любопытно при этом, что родительская плата за пребывание ребенка в детсаду в Петрозаводске крайне высока – порядка 3,6 тысячи рублей в месяц. Это больше, чем, к примеру, в Санкт-Петербурге. И плата никак не различается в зависимости от того, по каким нормам получают питание дети. А разница, оказывается, весьма значительна.

Портал «ПТЗ говорит» запросил комментарий в мэрии карельской столицы. В частности, мы поинтересовались, почему дети стали приходить домой голодными и будет ли уменьшаться родительская плата, если сменились нормы питания дошкольников? Дать ответ нам обещали 10 марта.

Напомним, совсем недавно власти Петрозаводска намеревались убрать в детских садах ужин. Данное решение также мотивировалось изменением санитарных норм. После широкого общественного резонанса от этих планов решили отказаться. Впрочем, в некоторых учреждениях ужина все равно нет, его место занимает «уплотненный полдник». Насколько он «уплотнен», судить трудно: в присланном нам меню вес и калорийность блюд также не указаны. // Фото: altainews.ru