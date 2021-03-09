Новая форма социального обслуживания пожилых появится в Карелии

В Карелии с 2022 года внедрят новую форму социального обслуживания пожилых людей. Об этом на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике сообщила министр социальной защиты республики Ольга Соколова.

По ее словам, в рамках регионального проекта «Старшее поколение» предусмотрено направление, которое будет являться новым и для республики, и для России. Это создание системы долговременного ухода за гражданами старших возрастов. «Это новое понятие, пока оно законодательно нигде не отражено», - пояснила министр.

Долговременный уход – это создание условий для максимального длительного проживания стариков в привычных домашних условиях. Социальное обслуживание будет предоставляться не только социальными, но и медицинскими работниками. «Это некий симбиоз медицины и социального обслуживания», - подчеркнула Соколова.

Министр пояснила, что Карелия будет включена в отработку этих подходов с 2022 года.

- Но уже сейчас мы подписали соглашение с общероссийской организацией «Старость в радость», которая в рамках реализации президентского гранта предложила нашим стационарным организациям принять участие в отработке подходов. В первую очередь это оценка необходимости и объемов социального обслуживания, основываясь на оценке состояния здоровья человека. Нельзя сегодня признать человека нуждающимся в обслуживании только по отнесению его к определенному возрасту или наличию инвалидности. У каждого человека разные условия и состояние здоровья. Система долговременного ухода направлена на создание некоего способа оценки состояния здоровья граждан и необходимого набора социальных услуг. Со следующего года мы войдем в эту систему, – рассказала Ольга Соколова. Фото baniimuncesc.ro