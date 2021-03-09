09 марта 2021, 16:49
Общество

Петрозаводск круглосуточно очищают от снега

Техника и мобильные бригады работают в разных районах города

Несколько десятков единиц спецтехники и мобильные бригады очищают Петрозаводск от снега в круглосуточном режиме. Сотрудники компании «ТехРент» работают в разных районах карельской столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

Ночью и сегодня днем техника расчищает улицы в районе Октябрьского и Первомайского проспектов. Работы идут на набережной Варкауса, на улицах Мелентьевой, Шотмана, Бесовецкой, Мурманской, Ведлозерской и других.

Горожанам напомнили, что на некачественную уборку карельской столицы можно пожаловаться по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 051. Фото мэрии Петрозаводска

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Метки: 
Петрозаводск
уборка
вывоз снега
«ТехРент»
набережная Варкауса
улица Шотмана
улица мурманская
улица Мелентьевой
улица бесовецкая
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