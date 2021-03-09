Новый дом престарелых начнут строить в Костомукше в 2022 году

В Костомукше в 2022 году планируют построить дом престарелых на 200 мест. Об этом на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике сообщила министр социальной защиты республики Ольга Соколова.

По ее словам, совместно с министерством строительства уже подготовлена проектно-сметная документация на возведение нового стационарного объекта. Учреждение социального обслуживания будет отвечать всем современным требованиям и нормам.

Для проектирования и подготовки техзадания встречались и изучали опыт организаций, которые строили подобные объекты в Подмосковье и Ленобласти. Министерство подготовило и направило в Минтруда заявку с обоснованием и документацией для получения финансирования начиная с 2022 года. С 2022 года в республике должно начаться строительство объекта социального обслуживания в Костомукше на 200 мест,

- сказала Ольга Соколова.

Кроме того, как отметила министр, в Карелии необходимо привести в надлежащее состояние стационарные организации социального обслуживания. Их материально-техническая база нуждается в улучшении. В частности, есть здания 4-5 степени огнестойкости, то есть построенные из горючих материалов. Это создает риск для граждан пожилого возраста. Карелия уже подготовила заявку на участие в федеральных мероприятиях по созданию комфортных условий в домах престарелых. Фото factroom.ru