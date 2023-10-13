Петрозаводчан пригласили пробежать пять верст в парке Ямка

Любители спорта смогут в эту субботу принять участие во всероссийской акции «Пять верст». Петрозаводчан пригласили прийти 14 октября в парк Ямка, сообщили в пресс-службе мэрии.

Забег начнется в 09:00, дистанция состоит из двух кругов протяженностью 2,5 километра каждый. Преодолеть их можно как бегом, так и шагом. На поворотах будут дежурить волонтеры.

Организаторы намерены проводить такую акцию каждую субботу. Участники должны один раз зарегистрироваться на сайте, получить QR-код и брать его с собой на каждый старт в бумажном или электронном виде. Также с помощью этого кода можно будет увидеть свой результат. // фото: pixabay.com