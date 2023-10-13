Бывший вратарь карельской команды установил рекорд в НХЛ

Российский вратарь Игорь Шестеркин установил рекорд своего клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом пишет «Лента.ру».

Шестеркин провел матч регулярного чемпионата против «Баффало Сейбрс», в котором его команда выиграла со счетом 5:1. Эта победа стала сотой для хоккеиста в составе «Рейнджерс». За клуб он провел 159 матчей. Это новый рекорд команды - быстрее сто побед в лиге не одерживал никто.

Отметим, что в 2014 году Игорь Шестеркин играл в Кондопоге, представляя клуб «СКА-Карелия». // Фото: unsplash.com / Samantha Gades