12 октября 2023, 13:11
Спорт

Владислав Ларин стал победителем турнира по тхэквондо в Китае

Карельский спортсмен выиграл очередные международные соревнования

Владислав Ларин выиграл золото на международных соревнованиях в Китае. Об этом стало известно из официальных источников.

Олимпийский чемпион из Карелии победил на престижном турнире серии гран-при. Свою победу Ларин одержал сегодня.

Олимпийский чемпион выступал на соревнованиях в нейтральном статусе под флагом всемирной федерации тхэквондо. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Владислав Ларин
тхэквондо
Китай
гран-при
новости Карелии