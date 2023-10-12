12 октября 2023, 13:11
Владислав Ларин стал победителем турнира по тхэквондо в Китае
Карельский спортсмен выиграл очередные международные соревнования
Владислав Ларин выиграл золото на международных соревнованиях в Китае. Об этом стало известно из официальных источников.
Олимпийский чемпион из Карелии победил на престижном турнире серии гран-при. Свою победу Ларин одержал сегодня.
Олимпийский чемпион выступал на соревнованиях в нейтральном статусе под флагом всемирной федерации тхэквондо. // Фото «Петрозаводск говорит»