Владислав Ларин стал победителем турнира по тхэквондо в Китае

Владислав Ларин выиграл золото на международных соревнованиях в Китае. Об этом стало известно из официальных источников.

Олимпийский чемпион из Карелии победил на престижном турнире серии гран-при. Свою победу Ларин одержал сегодня.

Олимпийский чемпион выступал на соревнованиях в нейтральном статусе под флагом всемирной федерации тхэквондо. // Фото «Петрозаводск говорит»