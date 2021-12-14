Петрозаводчан приглашают украсить окно и выиграть приз

Традиционный конкурс новогодней иллюминации пройдет в Петрозаводске. Жители карельской столицы поучаствовать в творческом конкурсе «Волшебный свет. Петрозаводск-2022» с 15 декабря по 30 января. Мэрия приглашает горожан, организации, предпринимателей, общественные объединения присоединиться к праздничному украшению Петрозаводска.

Что нужно для участия в конкурсе? Немного времени и фантазии. Участнику нужно оформить окна, фасады или территории зданий в новогоднем стиле, сфотографировать результат работы и направить заявку со снимком организаторам проекта.

В конкурсе четыре номинации - это лучшее новогоднее оформление экстерьера организации; «Рождественское окно»; лучшее новогоднее оформление муниципального дошкольного образовательного учреждения и оформление общеобразовательного муниципального учреждения.

Прием работ завершится 29 декабря. Победителей определят по итогам голосования, которое пройдет с 30 декабря по 13 января. Итоги подведут до 30 января. Победителей наградят. (фото pixabay.com, blende12)