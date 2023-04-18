Петрозаводчан приглашают провести субботу с пользой

22 апреля в 11:00 в Зарецком парке в столице Карелии пройдет общегородской субботник. Петрозаводчан приглашают присоединиться и провести выходной с пользой. Собирать мусор горожане будут под музыку, а после выпьют чай. Также в парке будут работать волонтеры, они расскажут о голосовании по выбору объектов для благоустройства по нацпроекту «Комфортная городская среда».

В мэрии представили список общественных территорий, где пройдут субботники с 17 апреля по 30 мая.

Ранее экоакции прошли в парке Мира, бульваре Победы, сквере «Партизанская поляна» и Губернаторском саду.