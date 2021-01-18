Петрозаводчан приглашают на «Гиперборею» со своим самоваром

6 февраля в рамках международного фестиваля снежных и ледовых скульптур «Гиперборея» в Петрозаводске пройдет необычная выставка.

В ярмарочном городке в створе проспекта Ленина откроется выставка самоваров. На ней представят экспонаты из частных коллекций жителей Карелии. При этом участником выставки может стать любой, у кого дома сохранился главный символ традиционного русского чаепития.

«Не хотите ли прийти на праздник со своим самоваром?»

- спрашивают организаторы.

Юбилейный фестиваль «Гиперборея» стартует 2 февраля. Кульминацией станет праздник на Онежской набережной. (фото radio1.news)