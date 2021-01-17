«Поезд Победы» прибудет в Петрозаводск 19 января

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибудет на железнодорожный вокзал Петрозаводска 19 января, сообщает паблик «Республика Карелия».

Экспозицию поезда будет можно осмотреть с 19 по 22 января с 10:00 до 18:15. Для посещения формируются группы, зарегистрироваться нужно на сайте поездпобеды.рф, выбрав свободное время.

Передвижной музей состоит из восьми вагонов, каждый из которых ─ отдельная инсталляция. Посетители увидят изображения довоенной жизни страны, фронта и блокады Ленинграда, санитарную часть.