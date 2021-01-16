16 января 2021, 15:54
Культура

Сайт «Моя планета» опубликовал 17 потрясающих панорам острова Кижи

Вид с высоты птичьего полета, северное сияние, Преображенская церковь изнутри и другие интересные ракурсы предлагаются вашему вниманию

Для всех видов авиации Кижи закрыты, в том числе и для дронов, сообщает сайт «Моя планета».

На остров летает рейсовый вертолет, но остальным летательным аппаратам вход в 500-метровое воздушное пространство вокруг острова строго запрещен.

Несмотря на это, почти каждый день туристы привозят свои беспилотники и пытаются с их помощью снимать остров. В свою очередь, охрана довольно хорошо натренированы на отлов нарушителей. Штрафы обычно не выписывают: ограничиваются вежливыми предупреждениями и просьбой больше не летать. Такие строгости обусловлены заботой о сохранности деревянных строений – в прошлом случались инциденты с падениями беспилотников.

Для съемок нужно получать специальное разрешение, но захватывающие виды стоят хлопот. Смотрите сами. Это очень сильно!

Фото – скриншот с панорамы

Источник: www.AirPano.ru
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