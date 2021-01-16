Сайт «Моя планета» опубликовал 17 потрясающих панорам острова Кижи

Для всех видов авиации Кижи закрыты, в том числе и для дронов, сообщает сайт «Моя планета».

На остров летает рейсовый вертолет, но остальным летательным аппаратам вход в 500-метровое воздушное пространство вокруг острова строго запрещен.

Несмотря на это, почти каждый день туристы привозят свои беспилотники и пытаются с их помощью снимать остров. В свою очередь, охрана довольно хорошо натренированы на отлов нарушителей. Штрафы обычно не выписывают: ограничиваются вежливыми предупреждениями и просьбой больше не летать. Такие строгости обусловлены заботой о сохранности деревянных строений – в прошлом случались инциденты с падениями беспилотников.

Для съемок нужно получать специальное разрешение, но захватывающие виды стоят хлопот. Смотрите сами. Это очень сильно!

Фото – скриншот с панорамы