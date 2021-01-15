Лесонен рассказал о реализации в республике нацпроекта «Культура»

Министр культуры Карелии Алексей Лесонен рассказал, как в прошлом году реализовывался нацпроект «Культура» в нашей республике и поделился планами на 2021 год, сообщает Министерство культуры РК.

В 2020 году в Карелию поступили семь автоклубов, предназначенных для учреждений культуры. Сейчас оформляют документы для передачи их в районы.

Обновленная библиотека модельного типа открылась в Сортавале – это уже второе учреждение такого типа в республике.

Мужской хор Карелии стал победителем конкурса в рамках нацпроекта. Творческому коллективу был выделен грант в размере двух миллионов рублей.

В 2021 году 192 сотрудника учреждений культуры республики – преподаватели детских школ искусств, работники музеев и библиотек – будут направлены на обучение в ведущие вузы России. Образовательный процесс организуют с учетом эпидемиологической обстановки.

Лучшие сельские учреждения культуры и их работников продолжат премировать. Конкурс уже идет, его победители получат денежное поощрение. Трем сотрудникам учреждений вручат по 50 тысяч рублей, четырем учреждениям – по 100 тысяч рублей. Заявки на участие в конкурсе Министерство культуры РК принимает до 29 января. Итоги подведут уже в начале февраля.

В этом году в Карелии планируется открыть первый виртуальный концертный зал, его создадут в Кеми. В поселке Вяртсиля Сортавальского района и деревне Коткозеро Олонецкого района появятся две модельные библиотеки. Музыкальные учреждения республики вновь получат оборудование, как это было в 2019 году.

В ближайшее время компания «Спецстройреставрация» возобновит работы по строительству ДК в деревне Мегрега Олонецкого района. К настоящему моменту объект готов на 35 процентов. Также поэтапно ведется обновление существующих домов культуры. Эту работу нацпроект проводит совместно с Программой поддержки местных инициатив, а также использует иные источники финансирования. Так, 14 домов культуры в девяти районах Карелии в этом году отремонтируют за счет средств федерального бюджета. (Фото: library.karelia.ru)