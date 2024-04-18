Петрозаводчан предупредили об открытых люках

Петрозаводчане рискуют провалиться под землю. На нескольких улицах горожан поджидает опасность.

На улице Лизы Чайкиной, 3, напротив второго подъезда прямо на дороге сдвинута люковина, ограждения сломаны.

На Дзержинского, 39, на повороте на Красную крышка люка плохо закреплена, предупредили в ЕДДС. На газоне между домами на улице Чапаева, 19, люк и вовсе открыт. Люковина вывернута на Ригачина, 26, Пробная, 4.

Горожан попросили быть осторожными. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»