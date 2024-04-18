18 апреля 2024, 17:47
В Карелии у приезжего нашли более двух килограммов наркотиков
Фигурант уголовного дела находится под стражей
В Петрозаводске в марте задержали уроженца Ленинградской области, причастного к незаконному сбыту наркотических средств бесконтактным способом.
В полиции предположили, что мужчина действовал в интересах запрещенного интернет-ресурса. На заднем сидении автомобиля у мужчины изъяли более 1,9 кг гашиша и более полкило мефедрона.
Было заведено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере. Мужчину заключили под стражу.
В феврале были задержаны двое курьеров с наркотиками. На нелегальном рынке стоимость изъятой партии превысила 20 млн рублей. // фото unsplash.com/ Max Fleischmann