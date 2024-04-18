Жительницу Карелии осудили за гибель возлюбленного

42-летнюю жительницу Карелии приговорили к семи годам колонии общего режима по делу о гибели мужчины. Ей также предстоит выплатить миллион рублей компенсации родственнику убитого.

Преступление было совершено в феврале в квартире в Пудоже. Пара выпивала, на почве ревности между ними вспыхнула ссора, рассказали в Следкоме Карелии. 26-летний сожитель толкнул ногой женщину, поднялся со стула и начал к ней подходить. В этот момент она схватила нож и ударили в грудь своего сожителя. Женщина позвонила в «скорую». Парня увезли в больницу, но он умер через несколько дней от травмы легкого и кровопотери.

Женщина призналась, что не хотела убивать молодого человека. Изначально дело было заведено по статье об убийстве, но затем его переквалифицировали. Женщину судили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. // фото freepik.com/ fabrikasimf